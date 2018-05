AHC Potaissa Turda a cucerit in premiera Cupa Challenge la handbal!

AHC Potaissa Turda a cucerit in premiera Cupa Challenge la handbal masculin, duminica, desi a fost invinsa de formatia elena AEK Atena cu scorul de 27 26 11 18 , in Sala Olimpica 39; 39;Nikos Gkalis 39; 39; din Atena, in mansa secunda a finalei.Potaissa a castigat trofeul… [citeste mai departe]