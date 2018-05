Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle a confirmat, joi, ca tatal ei nu va participa, sambata, la nunta sa cu printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord. Ea a precizat ca spera ca tatalui ei, care a suferit recent un infarct si o interventie chirurgicala la inima, ii va putea fi oferit spatiul…

- Nunta printului Harry al Marii Britanii cu actrita americana Meghan Markle va aduce economiei britanice incasari de 1,05 miliarde de lire sterline (1,43 de miliarde de dolari), potrivit estimarilor firmei de consultanta Brand Finance, citata de MarketWatch.

- Jurnalistii de la TMZ afirma ca au avut posibilitatea de a discuta cu Tom Markle, in varsta de 73 de ani, care, dupa interventia chirurgicala, parea "activ si coerent". Ei au precizat ca operatia a constat in implantarea a trei stenturi (extensoare vasculare) in vasele coronariene ale pacientului,…

- Meghan Markle, viitoarea sotie a printului Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, ar urma sa poarte o rochie de mireasa in valoare de 100.000 de lire sterline, creata de Ralph & Russo, potrivit unor surse ale tabloidului Daily Mail, scrie digi24.ro.

- Biroul de presa de la Palatul Kensington a anuntat marti ca nu va exista "o lista oficiala a liderilor politici" invitati la nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle, excluzandu-i astfel din randul invitatilor, potrivit interpretarilor date de companiile mass-media, pe prim-ministrul…

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat 2.640 de persoane din public pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimente din ziua nuntii lor. Potrivit unui purtator de cuvant, printul si logodnica lui isi…