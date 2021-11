Stiri pe aceeasi tema

- Paris Hilton i-a spus "Da" joi lui Carter Reum in gradina resedinta familiei Hilton din Bel-Air (Los Angeles) care i-a apartinut bunicului sau, Barron Hilton, relateaza vineri EFE. La varsta de 40 de ani si dupa trei tentative esuate, mostenitoarea imperiului hotelier Hilton s-a casatorit…

- Paris Hilton și Carter Reum s-au casatorit pe 11 noiembrie 2021 la reședința din Bel Air a raposatului ei bunic. Vizibil fericita și entuziasmata, vedeta a postat pe 12 noiembrie 2021 prima poza de la nunta ei, care o arata imbracata in rochie de mireasa.

- Paris Hilton, in varsta de 40 de ani, s-a casatorit cu multimilionarul Carter Reum. Nunta a avut loc joi, 11 noiembrie, iar petrecerea va dura trei zile și trei nopți. Primele imagini cu vedeta internaționala in rochie de mireasa.Paris Hilton a pus la punct toate detaliile pentru o nunta de poveste,…

- Surpriza mare dupa ce emisiunea Survivor a luat sfarșit. O fosta concurenta s-a casatorit și este in culmea fericirii! Casatorie in secret in showbiz O fosta Faimoasa a anunțat ca s-a maritat. Se pare ca timpul petrecut in Republica Domincana i-a prins de minune vedetei noastre. La doar cateva luni…

- Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, i-a transmis un mesaj Simonei Halep, care s-a casatorit civil in aceasta saptamana, dorindu-i casa de piatra si sa fie fericita alaturi de sotul ei, mentionand ca invitatii s-au simtit bine la acest eveniment. Hagi a fost intrebat vineri,…

- Dupa cinci ani de relație, au facut pasul cel mare, dar nu oricum, ci organizand o nunta la care mulți doar viseaza, chiar in orașul Boca Raton din Florida, la restaurantul ”The Addison”, unul dintre cele mai luxoase restaurante. Ei bine, imediat dupa nunta, au ieșit la iveala informații șocante despre…

- Carmen Grebenișan, fosta concurenta de la „Asia Express” și una dintre cele mai apreciate influencerițe, s-a casatorit astazi civil, cu Alex Militaru, dupa aproape trei ani de relație. Cei doi se cunosc insa, de mai mulți ani.„MR&MRS MILITARU. #THEMILIS”, a scris Carmen Grebenișan pe contul de socializare,…