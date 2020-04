Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din New Orleans au facut o altfel de nunta. Respectand cu strictețe masurile distanțarii sociale, ei au dansat singuri in fața casei, in timp ce parinții și vecinii ii admirau de la ferestre.

- Gravidele din zona metropolitana Suceava nu au unde sa nasca, iar noul spital de la Falticeni sta cu lacatul pe usi, pentru ca Ministerul Sanatatii nu aloca fondurile necesare achizitiei de aparatura medicala. Este vorba despre 23, 868 milioane de lei.

- Reilly Jennings si Amanda Wheeler si-au legat juramintele intr-o ceremonie desfasurata pe o strada din Manhattan. Matt Wilson, un prieten al celor doua si, totodata, ofiter de casatorie autorizat, e cel care a oficiat ceremonia... de la geamul apartamentului sau aflat la etajul patru, relateaza CNN.…

- Intreaga lume este in alerta, coronavirusul a facut prapad acolo unde s-a raspandit agresiv și a facut zeci de victime. Autoritațile au impus stare de urgența și au facut apel la rațiunea oamenilor "Stați in casa!", dar ZADARNIC! o familie din Borlești, județul Argeș, a organizat, astazi, o nunta la…

- In plina pandemie de coronavirus și dupa ce președintele Kluas Iohannis a decretat stare de urgența, in Bolești, județul Argeș a avut loc o nunta la care au participat 300 de persoane. Cel mai tragic este faptul ca printre invitați se numarau și persoane care ar fi trebuit, conform legii, sa stea izolate…

- Doi tineri din Filipine au ignorat avertismentul autoritatilor cu privire la posibila eruptie a vulcanului Taal si au organizat ceremonia chiar la poalele lui. Chiar in timpul evenimentului, vulcanul a aruncat nori de cenusa, moment imortalizat de fotograful celor doi miri. Imaginile au devenit in scurt…