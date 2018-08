Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Dragnea ar fi schimbat Biserica unde va avea loc cununia religioasa. Potrivit unor surse din PSD, ceremonia nu se va mai ține la Biserica Elefterie din Capitala, așa cum era programat inițial. Motivul il constituie evenimentul care a fost creat pe Facebook, prin care mai multe persoane au anunțat…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, anunța ca opera la care lucreaza de ceva vreme, cartea ”Romania - Țara unui VIS posibil” este gata și va fi lansata in aceasta toamna. In carte, Pleșoianu vorbește despre situația Romaniei de astazi și soluții pentru ca țara noastra sa inceapa sa se dezvolte la adevaratul…

- Fiul lui Liviu Dragnea, Ștefan, in varsta de 29 de ani, se casatorește duminica, la Biserica sfantul Elefterie din București cu Gina Alexandra. Petrecerea are loc la Palatul Snagov, cu incepere de la orele 19.30. Conform unor apropiați ai liderului PSD, devenit socru mare, invitați sunt toți parlamentarii…

- Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Ștefan Dragnea, se insoara, pe 26 august, cu Gina Alexandra Tatulescu, fosta participanta la Miss Universe Romania, și care e fiica preotului Dionis Tatulescu, de la Biserica Sfantul Elefterie din București. Nași de cununie le vor fi doi prieteni vechi de-ai lui Liviu…

- Valentin Ștefan Dragnea, fiul președintelui PSD, Liviu Dragnea, și-a mutat domiciliul in București, intr-o casa parohiala situata chiar in spatele Bisericii Sf. Elefterie. Luarea in spațiu a fiului lui Liviu Dragnea a fost facuta cu voia Bisericii Ortodoxe Romane. Valentin Dragnea nu locuieste in…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu anunta ca modificarile aduse de majoritatea PSD - ALDE din Parlament Codului Penal sunt facute pentru ca romanii sa fie aparati de abuzurile justitiei."Nu vreau sa comentez cazul președintelui de partid, eu cred in nevinovația lui pana la capat și sunt convins…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca a fost luat prin surprindere de decizia instantei supreme de a-l condamna pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, deoarece acesta pariase cu toata lumea ca liderul PSD va fi achitat.

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, a avut o prima reacție dupa ce șeful partidului, Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și șase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.