- Executivul a aprobat modificarea si completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si a introdus noi sanctiuni pentru conducatorii auto care nu respecta legislatia rutiera, tinand cont si de un obiectiv asumat in cadrul PNRR, prin care Romania s-a angajat sa reduca pana in 2026 numarul…

- Grup Servicii Petroliere, controlat de omul de afaceri Gabriel Comanescu, a achizționat operațiunile din Romania ale gigantului american din domeniul extracției de hidrocarburi Schlumberger, devenind astfel principalul actor din domeniu, in Romania, a anunțat, intr-un comunicat, Consiliul Concurenței.…

- O vedeta din Romania abia așteapta sa ajunga la altar alaturi de alesul sau. Aceasta viseaza sa aiba parte de o nunta ca in povești, insa, din pacate, ea nu o sa poata organiza evenimentul nici in 2022. Cantareața a facut dezvaluiri despre ce o sa se intample in viitor, de fapt. Mulți fani s-au […]…

- Gaura este de 35 de miliarde de lei și reprezinta aproape 3% din PIB. Suma, daca s-ar incasa, ar putea fi suficienta pentru majorarea pensiilor cu 40% cum prevede legea. Banii dispar din cauza evaziunii, a fraudei, a falimentelor sau pentru ca inca se obțin de avantaje fiscale necuvenite.Adrian Caciu,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor de risc epidemiologic ridicat. In zona roșie a intrat Monaco. „Principalele modificari sunt: -in zona roșie a intrat Monaco; -in zona galbena au intrat: •din zona roșie, in urma scaderii incidenței: Romania și Guam; •din zona verde,…

- 121 de decese și 1.936 de cazuri noi de infectare cu COVID in Romania. Bilanț parțial din 21 noiembrie In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.936 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. De asemenea, au fost raportate 121 decese dintre care 16 anterioare.…

- Romania a ajuns la 1.748.568 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 4.128 de noi imbolnaviri. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai…