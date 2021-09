Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii din Satu Mare au deschis, marti, un dosar de cercetare penal pentru combaterea zadarnicirii bolilor, dupa ce in localitatea Tarsolt s-ar fi desfasurat o nunta cu peste 1.700 de persoane, in conditiile in care localitatea are o populatie totala de 3000 de locuitori. De asemenea,…

- Petrecere in curte, cu lautari și muzica tare, in zona Salii „Olimpia” din Timișoara. Polițiștii locali au fost chemați sa intervina dupa ce o familie de romi a organizat o nunta in curtea casei. Oamenii legii i-au amendat, iar dupa ceva timp muzica a inceput din nou.