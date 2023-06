Stiri pe aceeasi tema

- Smiley si Gina Pistol au spus „Da” in fata ofiterului de stare civila de la Snagov. Cele doua vedete scasatoresc, astazi, intr-un decor de basm pe malul Lacului Snagov! Artistul arata ireproșabil și deja a furat toate privirile celor din jur. A imbracat un costum elegant, cu care a ieșit din tipar.…

- Andreea Antonescu a imbracat rochia de mireasa, la doar doua luni dupa ce s-a desparțit de tatal fetiței sale Continue reading Andreea Antonescu a imbracat rochia de mireasa, la doar doua luni dupa ce s-a desparțit de tatal fetiței sale at Tabu.

- O mireasa a fost omorata in ziua nuntii de o soferita beata. Tanara a murit in cea mai frumoasa zi din viata ei, la doar cateva ore dupa ce spuse „da“. O șoferița beata a intrat in plin in mașina cu care mirii plecau de la nunta, conform Digi24. Tragicul accident a avut loc in Folly Beach, Carolina…

- Celebrul cantareț Lionel Richie (73 de ani) a fost socru mic in weekend și și-a condus fiica la altar, intr-o ceremonie fastuoasa, in sudul Franței. Sophia Richie s-a maritat cu producatorul muzical Elliot Grainge.Cu siguranța poate concura la nunta anului in showbiz. Lux, rafinament, un loc exclusivist…

- Pentru ca a mai ramas puțin timp pana cand incepe sezonul nunților din acest an, o tanara din Brașov, s-a gandit ca viitoarelor mirese le-ar prinde bine cateva sfaturi din partea unor specialiști, și a organizat un workshop. La evenimentul ,,Mireasa in devenire”, care a avut loc in data de 6 aprilie,…

- O mireasa a reușit sa ii șocheze atat pe invitații la nunta, dar și pe proaspatul soț. Parte din ceremonial, femeia a tras in aer 4 focuri de arma, in timp ce mirele statea impietrit langa ea.Poliția din nordul statului indian Uttar Pradesh este in cautarea femeii, care a disparut imediat dupa nunta,…

- Adrian Petre trece printr-o perioada foarte dificila! A fost dat afara de la echipa din Grecia, dupa doar șase meciuri, dar a ramas și fara iubita. Frumoasa Bianca Tirsin l-a anunțat ca este mai bine sa mearga pe drumuri separate, dupa o relație de șapte ani. Adrian Petre, „liber de contract” și in…

- La Viena se afla in plina desfașurare procesul in care doi tineri sunt acuzați ca au violat o femeie chiar in noaptea nunții ei. In timp ce ea susține ca a fost abuzata, suspecții spun ca, de fapt, femeia ar fi fost cea care i-a incurajat sa intrețina relații intime.