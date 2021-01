Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a semnat, joi, decizii de eliberare din funcție și de numire a unor consilieri ai vicepremierilor, actele fiind publicate in Monitorul Oficial. Din echipa fostului vicepremier Raluca Turcan au fost eliberați din funcție patru secretari de stat: Andra Diaconescu, Valeriu…

- Elena Tudose a fost numita secretar de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al vicepremierului Dan Barna. Elena Tudose este politolog si are un doctorat in economie, cu specializare in management public. A candidat din partea USR PLUS la Consiliul General al Municipiului Bucuresti…

- Guvernul se reunește, luni, in prima ședința in noua componența. Principalele proiecte aflate pe masa Executivului Guvernul se reuneste luni in sedinta, principala tema aflata pe agenda fiind proiectul de ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale.…

- Prioritațile Guvernului in prima ședința de dupa investitura: prelungirea șomajului tehnic și ajutoare de stat pentru domeniul HoReCa Prim-ministrul Florin Citu a anuntat, in cadrul primei reuniuni a noului Cabinet, ca miercurea viitoare va avea loc prima sedinta de guvern si a cerut ministrilor sa…

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat miercuri seara, in cadrul primei reuniuni a noului Cabinet, ca saptamana viitoare, miercuri, va avea loc prima sedinta de guvern si a cerut ministrilor sa pregateasca o serie de proiecte pentru combaterea efectelor negative generate de pandemie si sustinerea mediului…

- Virgil Popescu, actualul ministru al Economiei, a fost avizat pozitiv pentru ministerul Energiei. Acesta a refuzat sa spuna ce studii are, pe motiv ca nu raspunde la intrebari personale. Vicepremieri in Guvernul condus de Florin Cițu vor fi Dan Barna (USR-PLUS) și Kelemen Hunor (UDMR).…

- „PSD nu va participa la circul ieftin condus de presedintele iohannis. Am luat decizia ca astazi PSD sa nu se prezinte la consultarile de la Cotroceni. Gasca pierzatorilor a creat o majoritate de conjunctura, acest nou CDR care nu are legitimitate in ceea ce priveste voturile romanilor si optiunea…

- Consiliul National al Federatiei SANITAS va evalua marti rezultatele intalnirii cu echipa guvernamentala, urmand sa decida asupra strategiei pentru perioada imediat urmatoare, se arata intr-un comunicat al organizatiei sindicale postat pe pagina sa de Facebook. …