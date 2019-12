Stiri pe aceeasi tema

- ​Sebastian Ioan Burduja, tanarul nemțean școlit la Stanford și Harvard cu ajutorul financiar al parinților, cel care a candidat in Neamț in numele PACT, a fost numit secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice (MFP) de catre premierul Ludovic Orban, conform unei decizii publicate in Monitorul…

- Iulian Octavian Stana, fost lider al organizației municipale ALDE Arad, a fost numit de premierul Ludovic Orban secretar de stat la Ministerul Mediului, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial. Stana a mai fost secretar de stat la același minister și in guvernarea Viorica Dancila, fiind numit…

- Sebastian Ioan Burduja a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata marti in Monitorul Oficial. Totodata, premierul a numit si doi secretari de stat la Ministerul Mediului Apelor si Padurilor, Iulian…

- Nini Sapunaru a fost numit in functia de secretar de stat al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Totodata, Costel Barbu este noul secretar general ad...

- Numire de ultima ora in PNL. Nini Sapunaru a fost numit secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Parlamentul din cadrul Secretariatului de Stat al Guvernului.Citește și: Explicație SPUMOASA: Ludovic Orban anunța cum a platit creditul de 10.000 de euro cu 3000 de lei pe luna…

- Mutare cu cantec la ANAF. Dupa ce patru vicepreședinți ai instituției au fost demiși, premierul Ludovic Orban a decis sa numeasca pe post de vicepreședinte un fost angajat al Garzii Financiare, care a picat examenul pentru a face parte din ANAF."Noul vicepreședinte ANAF coodonator al activitații…

- Avand in vedere Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 22 2019 pentru acordarea increderii Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 888 din 4 noiembrie 2019, a fost publicata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Ordonanta de Urgenta nr. 68, din data de 6 noiembrie 2019.Prin…

- De asemenea, Orban a semnat incetarea calitații de consilier onorific al vicepremierului pentru parteneriate strategice, Mihnea Nastase, fiul lui Adrian Nastase. "Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Ionel Danca se numește in funcția de șef al Cancelariei Prim-Ministrului,…