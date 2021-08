Numeroase monumente arheologice în aer liber din Grecia au fost închise Canicula care lovește Grecia, cea mai puternica din ultimii 30 de ani, cu temperaturi de pana la 47 de grade Celsius, destabilizeaza turismul din țara. Astfel, autoritațile au decis sa inchida toate siturile istorice in aer liber din țara, in frunte cu templele de la Atena, de pe Acropole, pentru ca este prea cald și exista pericolul ca turiștii și angajații sa se resimta. La Atena sunt prognozate 43 de grade Celsius. Pompierii continua sa lupte cu doua incendii majore, unul pe insula Rhodos si altul in nord-vestul Peloponezului. Peste 3.000 de hectare de paduri de pini si plantatii de maslini… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

