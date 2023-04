Stiri pe aceeasi tema

- Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii martie 2023 un sold de 613,9 mld. lei, nivel in crestere cu 0,3% fata de cel inregistrat in luna februarie, si cu 8,2% fata de perioada similara din 2022, a anuntat joi BNR.In termeni reali, masa monetara s-a redus cu 5,5% fata de martie…

- Luna martie a adus noi creșteri ale prețurilor de inchiriere pentru garsoniere, cu un avans record de 10%, inregistrat in Constanța, noteaza Economedia. Mai mult, tarifele pentru același tip de locuința s-au majorat cu 48% intr-un singur an, in timp ce chiriile pentru apartamentele cu trei camere au…

- Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii februarie 2023 un sold de 612,242 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 1,4% (0,4 in termini reali) fata de luna ianuarie 2023, iar in raport cu februarie 2022 s-a majorat cu 7,3% (-7,1% in termeni reali). Soldul creditului neguvernamental acordat…

- BCR a inregistrat anul trecut un profit net de 1,746 miliarde de lei, respectiv 354 milioane de euro, in crestere cu 23,8% fata de 1,410 milioane de lei (286,5 milioane de euro) in 2021, datorita unei performante operationale imbunatatite, sustinuta de continuarea cresterii puternice a creditarii. Potrivit…

- Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii ianuarie 2023 un sold de 603,696 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 0,1% (-0,3% in termini reali) fata de luna decembrie 2022, iar in raport cu ianuarie 2022 s-a majorat cu 6,5% (-7,4% in termeni reali). Soldul creditului neguvernamental acordat…

- Europa rezista in fața recesiuniiPotrivit Comisiei Europene, se prognozeaza o crestere a economiei din zona euro de 0.9% in 2023, evitand astfel recesiunea, pe fondul unui nivel ridicat de stocare a gazelor naturale, care vor contribui la atenuarea crizei energetice. Pe de alta parte, conform…