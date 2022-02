Stiri pe aceeasi tema

- O masina de politie a lovit, joi, doua fete care traversau strada in Sectorul 1 al Capitalei, la fata locului fiind directiomate mai multe echipaje medicale, dar si de politie. "Astazi, in jurul orei 13.30, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata cu privire la un accident…

- Fost ministru PSD al Justitiei, Ana Birchall a lansat un atac dur la adresa Gabrielei Firea, care anunțase ca se gandește sa candideze pentru un nou mandat de primar al Capitalei. “Este cam greu sa gasesti o persoana mai obsedata de functii si de preamarire ca aceasta doamna, nu?! Pai daca tot moare…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, semneaza o notificare adresata Consiliului General al Municipiului București, dupa ce Tribunalul București a decis anularea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) al Sectorului 5. Piedone il acuza pe Nicușor Dan ca a acționat contrar mandatului dat de Consiliul…

- Mircea Abrudean, fostul prefect al Clujului, a fost numit in functia de sef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru. Decizia semnata de premierul Nicoale Ciuca a fost publicata in Monitorul Oficial din 7 decembrie 2021. La data intrarii in vigoare a deciziei, Mircea Abrudean a fost eliberat…

- Vicepresedintele Platformei DA, ex-deputatul Alexandru Slusari, a facut noi dezvaluiri despre controversatul judecator, Dorel Musteata, care a fost recent numit de majoritatea parlamentara a PAS in functia de judecator la Curtea Suprema de Justitie.

- Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, a fost desemnat viceprimar al capitalei. Primarul capitalei, Ion Ceban, anunța ca dispoziția de numire a fost semnata luni, iar timp de doua zile, viceprimarul a facut cunoștința cu tot cumulul de informații. Acesta a fost prezentat astazi colegilor din…

- Fadei Nagacevschi a fost numit in functia de viceprimar al Capitalei. Un ordin in acest sens a fost semnat luni de catre primarul Capitalei, Ion Ceban, dupa ce candidatura acestuia a fost respinsa de CMC de doua ori.

- Primul dintre planurile urbaniste zonale (PUZ) constestate in instanța de catre Nicușor Dan a fost anulat definitiv, a anunțat primarul general marți pe Facebook . Este vorba de PUZ Sector 6, aprobat de Consiliul General al Municipiului București, unde PSD avea majoritatea, in februarie 2020. „PUZ Sector…