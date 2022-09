Moartea fiecarui membru important al familiei regale britanice are ca nume de cod prabușirea unui pod. Decesul Reginei Elisabeta a II-a, care acum are 95 de ani, poarta numele de cod „podul Londrei s-a prabușit”. Planul guvernului britanic care prevede ce se va intampla in zilele urmatoare morții Reginei Elisabeta a II-a a fost obținut inca de anul trecut de jurnaliștii Politico. Existenta acestui protocol este cunoscuta din anii 1960. Protocolul cuprinde masurile care sunt luate dupa anuntul mortii suveranei si de-a lungul celor zece zile care vor urma. Premierul si principalii reprezentanti…