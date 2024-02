Numărul trenurilor Regio – Expres în creştere cu peste 20% CFR Calatori adapteaza permanent oferta de servicii pentru a raspunde cat mai bine cerintelor pasagerilor. Astfel, pentru a oferi accesibilitate unei categorii cat mai mari de pasageri la calatoria cu trenul, compania a introdus in urma cu 4 ani serviciul Regio-Expres (R-E). Acesta reprezinta o alternativa viabila intre trenurile InterRegio (IR) si Regio (R), atat in privinta duratei si conditiilor de calatorie, cat si a tarifelor de transport, oferind condiții apropiate cu cele ale trenurilor InterRegio (IR) dar la un tarif mai mic. In anul 2024 fata de anul 2021, numarul trenurilor R-E aflate… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul trenurilor Regio-Expres (R-E) aflate in circulatie a crescut cu peste 20% in acest an fata de 2021, compunerea acestora fiind asigurata cu aproximativ 75 de vagoane si 50 de automotoare.

- COMUNICAT DE PRESA Numarul trenurilor Regio ndash; Expres in crestere cu peste 20 Bucuresti, 7 februarie 2024 CFR Calatori adapteaza permanent oferta de servicii pentru a raspunde cat mai bine cerintelor pasagerilor.Astfel, pentru a oferi accesibilitate unei categorii cat mai mari de pasageri la calatoria…

- Romania este una dintre țarile in care a crescut foarte mult interesul pentru alegerile europarlamentare, fața de un eurobarometru comparativ din urma cu 5 ani, fiind vorba de o creștere de 20 de puncte procentuale.

- Autoritatile din Filipine intentioneaza sa importe zeci de tone de ceapa pentru a evita o alta „crestere absurda” a preturilor, cum s-a intamplat deja la inceputul anului cand ceapa a fost mai scumpa decat carnea de pui si cea de vita, transmite Bloomberg. Un comunicat emis vineri de un departament…

- 24 noiembrie 2023Final de saptamana de munca, luna in crestere cu energie intensa.Se amplifica energiile care sunt in interiorul nostru.Daca este graba, agitatie, emotii intense, acestea se intensifica.Daca este relaxare, calm si liniste, acestea se intensifica.Luna continua sa ne insoteasca de a lungul…

- Valoarea adaugata bruta in acest sector a crescut cu 15 la suta. Anul trecut, producția agricola a UE a fost estimata la 537,5 miliarde de euro la prețul de baza, ceea ce reprezinta o creștere de 19% fața de 2021. Acesta a fost un nou record - o alta intrebare este daca s-a datorat creșterii prețurilor…

- Ministerul Afacerilor Interne a marcat o etapa semnificativa joi, prin organizarea unei dezbateri publice asupra unui proiect de lege menit sa aduca modificari substanțiale in lupta impotriva traficului și consumului ilicit de droguri și substanțe psihoactive din Romania. Creștere semnificativa a pedepselor…

- Alimentele de baza sunt in continuare in topul scumpirilor, iar Banca Naționala vine cu un avertisment dur: inflația va crește brusc in primul trimestru din 2024. TVA crește pentru o serie de alimente și nici plafonarea adaosului comercial nu a avut efecte. Chiar Nicolae Ciuca spune ca masura nu funcționeaza.…