Numărul trecerilor ilegale în UE au scăzut Numarul total al trecerilor ilegale pe teritoriul UE depistate in aceste sapte luni a fost de circa 73.500, potrivit Frontex. In iulie, numarul trecerilor ilegale a fost cu 18% mai mic decat anul trecut, de circa 14.900.



Peste jumatate dintre aceste traversari din luna iulie au avut loc pe ruta vest-mediteraneeana, iar numarul migrantilor care au ajuns in Spania s-a marit de patru ori fata de anul trecut, la aproape 8.800.



In total, pe aceste ruta numarul de treceri ilegale a fost mai mult decat dublu fata de anul trecut. In jur de trei sferturi dintre acesti migranti provin… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

