Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza, sambata la pranz, 141 de decese cauzate de coronavirus. Printre morții raportați astazi de catre Grupul de Comunicare Strategica se afla și un barbat din județul Cluj, el fiind cazul numarul 138. Iata lista de sambata, 4 aprilie, ora 13:00. Deces 134 Femeie, 66 ani care a fost…

- Ziarul Unirea Inca opt DECESE de COVID-19 in Romania: Bilanțul național urca la 141 de morți Inca opt decese ale unor persoane infectate cu coronavirus au fost anuntate sambata, bilantul național urcand astfel la 141. Deces 134 Femeie, 66 ani care a fost dializata intr-o clinica din București. Persoana…

- Alte opt decese ale unor persoane infectate cu coronavirus au fost anuntate sambata, bilantul urcand astfel la 141.Deces 134 Femeie, 66 ani care a fost dializata intr-o clinica din București. Persoana a fost gasita decedata in casa in data de 03.04.2020. Pacienta a fost confirmata…

- Deces 115 Femeie, 53 ani, jud Caraș Severin. Internata in SJ Reșița in data de 25.03.2020, rezultat pozitiv in 26.03.2020. Contact cu fiica intoarsa din Dubai. Fara boli cronice asociate. Deces in data de 02.04.2020. Deces 116 Barbat, 70 ani, jud Mureș. Simptomatic din data de 29.03.2020, fara context…

- Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 in data de 26.03.2020, confirmat in 27.03.2020 cand este si internat in Spitalul V. Babeș. Data decesului 1.04.2020. Comorbiditati: transplant renal, insuficienta Renala Cronica –in dializa, HTA, Diabet zaharat tip II. Deces 96 Barbat,…

- Deces 83 Femeie, 54 ani, din București. Bolnava a decedat la 45 de minute dupa prezentare in UPU- SUU București (prezentare in 29.03.2020 ora 23:45 decedat in 30.03.2020 la 0:15). Confirmata cu COVID-19 in 30.03.2020. Bolnava a mai avut internari in SUUB in perioada 03.03-10.03.2020 in Secția de Medicina…

- Ziarul Unirea Doua femei din București și un barbat din Timiș, ultimele trei decese de COVID-19 din Romania. Bilanțul total a ajuns la 85 de morți Crește bilanțul morților in Romania! Inca trei decese din cauza COVID-19 au fost anunțate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de doua…

- Ministerul Sanatații informeaza ca in intreaga țara s-au mai produs alte 9 decese ca urmare a infectarii cu virusul Covid- 19. Iata istoricul acestora: Deces 70 Femeie, 60 ani, jud Ialomița. Persoana cu Insuficiența renala cronica, dializata, cu HTA si hepatita cronica cu virus B, debut in 23.03.2020…