Numărul total de cazuri de Covid-19 a depăşit 250 de milioane la nivel global Numarul total de cazuri de Covid-19 a depasit luni 250 de milioane, la nivel global, avand in vedere ca unele tari din estul Europei inregistreaza cifre record de infectii cu SARS-CoV-2, potrivit unei analize efectuate de agentia de presa Reuters. In ultimele trei luni, media contaminarilor inregistrate zilnic a scazut cu 36%, potrivit analizei, dar virusul inca infecteaza 50 de milioane de oameni la fiecare 90 de zile. Prin comparatie, primele 50 de milioane de cazuri de Covid-19 au fost inregistrate in aproximativ un an. Cresterea din ultima perioada este pusa pe seama variantei Delta a coronavirusului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

