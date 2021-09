Numarul sacrificarilor a scazut la toate speciile de animale si pasari, greutatea in carcasa a crescut la porcine si la pasari, iar la bovine si la ovine si caprine a scazut in luna iulie comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Potrivit INS, fata de luna […] Articolul Numarul sacrificarilor de pasari și animale a scazut in iulie apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .