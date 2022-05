Stiri pe aceeasi tema

Peste 720.000 de refugiați din Ucraina au intrat in Romania din 24 februarie, cand a inceput razboiul, pana in prezent. In ultimele 24 de ore, au intrat prin punctele de trecere a frontierei aproape 7.700 de cetațeni ucraineni, informeaza Mediafax.

- Caritas Iasi desfasoara o colecta continua pentru ajutorarea refugiatilor din Ucraina care au fugit de razboi si au ajuns provizoriu pe teritoriul Romaniei, in regiunea judetului Iasi. In colaborare cu Episcopia Romano-Catolica din Iasi, Centrul Diecezan Caritas a trecut de prima etapa in care a strans…

- In aproape o luna de la inceputul razboiului in Ucraina, rusii nu au reusit sa atinga vreo tinta strategica, spune intr-un interviu pentru TVR Moldova, ambasadorul Ucrainei la Chisinau, Marko Shevchenko. El afirma ca fortele armate ruse au inceput sa bombardeze tinte civile si a reafirmat nevoia de…

- Jurnalistul rus Dmitri Muratov, co-laureat Nobel pentru Pace in 2021, doneaza prestigiosul premiu refugiaților ucraineni Jurnalistul rus Dmitri Muratov, co-laureat Nobel pentru Pace in 2021, doneaza prestigiosul premiu refugiaților ucraineni Dmitri Muratov editeaza Novaya Gazeta, una dintre ultimele…

Primaria Sectorului 6 informeaza vineri ca, de la debutul campaniei "Sectorul 6 pentru Ucraina", lansata pe 3 martie, au fost amenajate cinci centre de primire a refugiatilor, cu un total de 392 de locuri.

Ministrul educatiei polonez Przemyslaw Czarnek a anuntat crearea unei echipe speciale de experti care va ajuta copiii refugiati din Ucraina sa se integreze in scolile din Polonia, informeaza vineri thenews.pl, potrivit Agerpres.

- Doua școli din capitala trec la invațamant online și devin gazda refugiaților din Ucraina. Este vorba despre Școala sportiva specializata de handbal nr.2 și Școala sportiva Speranța. La fel, alte 10 instituții de invațamant primar și secundar pregatesc spații de dormit in salile de sport.

Guvernul italian a declarat stare de urgenta pana la sfarsitul anului pentru a face fata afluxului asteptat de refugiati din Ucraina, a decis luni Consiliul de Ministri de la Roma, transmite DPA.