- In cursul acestei seri au fost raportate inca 3 decese datorate COVID-19, toate in județul Ialomița, astfel ca numarul total al celor decedați, pana acum, in Romania se ridica la 37. – Deces 35 Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv…

- Informare de presa Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Romania a ajuns la un numar de 34 decese. 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar in data de 25.03.2020 transferat la…

- Inca un deces al unei persoane confirmate cu noul coronavirus a fost anuntat joi seara, fiind vorba de un barbat The post Inca un deces cauzat de coronavirus. Numarul total al persoanelor decedate a ajuns la 23 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Un barbat de 74 de ani, din Ialomița, internat la Bacau, a murit din cauza complicațiilor infecției cu noul coronavirus. Acesta este al 12-lea caz de deces pe teritoriul Romaniei. Reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica (GCS) au anunțat, marți seara, ca un barbat de 74 de ani, din Ialomița,…

- In aceasta seara a fost inregistrat și cel de-al șaptelea deces al unui pacient infectat cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Pacientul care a murit in aceasta seara a fost coleg de salon cu un barbat care a decedat ieri. „Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, internat la Spitalul…

- A fost inregistrat al cincilea caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba de un barbat, de 71 ani, din Suceava, confirmat pozitiv pe data de 23.03.2020, internat la Spitalul Județean Suceava din 21.03.2020, au transmis reprezentanții DSP Alba. Persoana a fost…