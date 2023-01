Numărul persoanelor care trec ilegal frontiera în Austria a scăzut brusc. Care este explicația In ultima luna din anul 2022, Austria a inregistrat o scadere brusca a numarului de treceri ilegale a frontierei. Potrivit cotidianului „Die Presse”, de la jumatatea lunii decembrie pana in primele zile ale lunii ianuarie, au fost retinuti cu 70% mai putini imigranti ilegali. Aceste cifre sunt relevante in condițiile in care Austria si-a justificat astfel respingerea intrarii Bulgariei si Romaniei in Schengen, reprosand protectia inadecvata a frontierei externe a UE. Karl Nehammer, cancelarul Germaniei, urmeaza sa viziteze saptamana viitoare frontiera externa a Bulgariei cu Turcia – locul care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

