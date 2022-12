Numărul pensionarilor români din străinătate a crescut, în 2022. Unde sunt exportate cele mai multe pensii In prezent, inafara granițelor, exista zeci de mii de pensionari romani care incaseaza bani de la stat. Doar in ultimul an, numarul lor a crescut considerabil. Conform datelor obținute de jurnaliștii Gandul , de la Casa Naționala de Pensii Publice, numarul romanilor care incaseaza pensia in strainatate reprezinta mai puțin 2% din cei peste 5 milioane de pensionari pe care ii are Romania in prezent. Pentru a primi aceste sume de bani inafara Romaniei, pensionarii sunt obligați sa trimita anual, pana pe 31 decembrie, un certificat de viața. Ministerul de Externe transmite, potrivit sursei citate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

