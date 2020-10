Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 octombrie, numarul pacienților de la ATI a crescut cu mai bine de 100, o creștere semnificativa urmata de o explozie a cazurilor COVID-19 in Romania. Astazi, in secțiile de terapie intensiva sunt 686 de pacienți, cel mai ridicat numar de la inceputul crizei COVID-19.Pe 1 august, numarul infectaților…

- Ziarul Unirea Numar record al pacienților internați cu COVID-19, la ATI, in cea de-a patra zi in care s-au inregistrat peste 2000 de cazuri de infecție cu coronavirus Conform ultimelor informații furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore au fost raportate 2.064 de noi cazuri…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 3 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 134.065 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 107.058 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, duminica, 1.438 de noi cazuri de Covid-19 și 31 de noi decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus, inregistrate in ultimele 24 de ore. Potrivit GCS, pana duminica, in Romania au fost confirmate 122.673 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus,…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca de luni și pana marți, in județul Suceava s-au inregistrat 28 de cazuri noi de coronavirus, in creștere fața de raportarea de luni, cand au fost 11 imbolnaviri noi. Pana in momentul de fața, in județul Suceava sunt un total de 5.568 de cazuri de Covid-19.…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 76.355 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.392 de cazuri noi.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.Pana…

- La doua societați comerciale – focare cu zeci de angajați confirmați N. Dumitrescu Și in ultima saptamana a lunii iulie, Prahova continua sa se incadreze in același trend, al creșterii numarului celor confirmați cu noul virus. Astfel, potrivit datelor oficiale comunicate ieri, numai intr-un interval…

- STARE DE ALERTA. "Lucrurile nu vor mai continua in forma asta, pentru ca de maine (n.r: marti) intra in vigoare legea izolarii și carantinei. Suntem pe internare și izolare in condițiile in care vom respecta aceste reguli. In urmatoarele 14 zile vom avea o creștere progresiva. Vom ajunge și…