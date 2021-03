Pana la acest moment, in judetul Iasi, au fost confirmati cu pozitiv la testarea pentru Covid-19, de la inceperea celui de-al II-lea semestru, un numar de 67 de elevi, in acest moment fiind inca in carantina 58 dintre acestia. In ceea ce priveste cadrele didactice, au fost confirmate pozitiv 28 de persoane, 24 aflandu-se inca in carantina, iar in randul personalului didactic auxiliar au fost raportate 5 persoane, 3 aflâ (...)