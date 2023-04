Numărul elevilor din județ, în scădere continuă în ultimii patru ani In ultimii patru ani, numarul elevilor din județ a scazut dramatic. Ministerul Educației arata ca in decursul a patru ani școlari numarul populației școlare s-a redus cu 2700 de elevi. Fluctuații minore se inregistreaza și in randul preșcolarilor. Astfel, potrivit Ministerului Educației, in județul Hunedoara in anul școlar 2019-2020 erau inscriși un numar de 46.386 elevi. In anul școlar 2020-2021 numarul acestora a ajuns la 44.946 elevi, iar in anul școlar 2021-2022 numarul elevilor inscriși intr-o forma de invațamant a fost de 44.451. O scadere s-a inregistrat și in anul școlar… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

