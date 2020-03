Stiri pe aceeasi tema

- China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa 4 zile consecutive in care bilanțul s-a aflat in scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați in strainatate cu virusul COVID-19, potrivit Reuters, scrie Mediafax.China continentala a confirmat marți 24 de…

- „Alegerile sunt un mediu perfect pentru raspandirea virusului Covid-19″. Desi se spune ca virusul nu se mai dezvolta la temperaturi de peste 25 de grade, liderul ALDE este mai mult decat prevazator, continuandu-si rationamentul afirma ca trebuie amanate alegerile locale. Nu stim ce parere au medicii…

- Coronavirusul COVID-19 a provocat 107 morti in Italia de la inceputul epidemiei, conform ultimului bilant oficial anuntat miercuri seara, ce ridica la 3.089 numarul cazurilor de infectare confirmate in aceasta tara, a treia din lume cea mai afectata de epidemie, dupa China si Coreea de Sud, relateaza…

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timișoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020 și care s-a intors din Italia. Mai exact, barbatul a calatorit…

- Majoritatea deceselor au fost inregistrate in provincia Hubei din China, locul unde a fost identificata pentru prima oara boala COVID-19. Noi cazuri au fost raportate in alte zece tari, inclusiv peste 40 in Iran si 29 in Italia. La nivel global au fost confirmate aproape 90.000 de cazuri, cresterea…

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus in Italia a ajuns joi seara la 650 si alte trei persoane au decedat in ultimele ore, ridicand la 17 numarul deceselor provocate in aceasta tara de coronavirusul COVID-19, a anuntat seful Protectiei Civile italiene, Angelo Borrelli, citat…

- Dupa isteria provocata in Italia de nenumaratele cazuri de infectare cu coronavirus, Croatia a confirmat marti prima infectare cu Covid-19. Este vorba o persoana tanara, care prezinta simptome...