- In Italia, un roman aflat in regiunea Lombardia a fost depistat cu COVID-19. Informatiile au fost transmise aseara de autoritatile din Peninsula. Are simptome usoare si este izolat la domiciliu.

- Numai in 24 de ore au murit 27 de italieni, toți cu varste de peste 65 de ani, cu excepția unui barbat care avea doar 50 de ani, dar și alte patologii. 88% din numarul total de persoane infectate se afla in regiunile Lombardia, Emilia Romagna și Veneto. Cei mai mulți raman in Lombardia, unde sunt și…

- Numarul deceselor din cauza epidemiei de coronavirus din Italia a crescut la 79, iar numarul total de imbolnaviri a depasit 2.500. Autoritatile informeaza ca 160 de persoane s-au vindecat. Numarul deceselor cauzate de un focar de coronavirus in Italia a crescut la 79, 27 de persoane decedand in ultimele…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 470 in Italia. In Romania a fost confirmat primul caz de coronavirus. Cele mai afectate zone din Italia raman in continuare regiunile Lombardia...

- Italia a anuntat primele sase cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate in regiunea Lombardia. Sute de persoane care au intrat in contact cu bolnavii vor urma sa fie testate. Coreea de Sud si Iranul au confirmat la randul lor noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Mediafax.Autoritatile…

- Autoritațile din pronvicia chineza Hubei au anunțat ca 142 de persoane au murit sambata din cauza infecției cu coronavirus, ceea ce inseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.669, informeaza CNN.Citește și: Celebrul Conac Banffy, din zona Transilvaniei, a fost…

- Bilanțul deceselor provocate de coronavirus a crescut. Autoritațile din pronvicia chineza Hubei au anunțat ca 142 de persoane au murit, sambata, din cauza infecției cu coronavirus, informeaza CNN, citat de Mediafax. Asta inseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.669.…

- China a anuntat joi 15.000 de contaminari suplimentare cu noul tip de coronavirus, un salt record pe care specialistii de la Beijing il explica prin adoptarea unei noi metodologii de definire a cazurilor de infectare, ce a fost urmata de demiterea imediata a principalilor oficiali din Hubei, provincia…