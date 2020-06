Stiri pe aceeasi tema

- Sarbul Novak Djokovic, liderul mondial al tenisului masculin, a anuntat marti ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Acesta este cel de-al patrulea sportiv care a participat la Adria Tour testat pozitiv cu COVID-19. Pe rand, Grigor Dimitrov, Borna Coric, Marko Paniki (preparatorul fizic al lui…

- Dupa ce Borna Coric, Grigor Dimitrov si Viktor Troicki au fost deja depistati pozitiv, in urma participarii la Adria Tour, turneul organizat in Balcani de liderul ATP, Novak Djokovic, testul acestuia era asteptat marti, pentru ca a refuzat sa se testeze in Croatia si a mers in Belgrad. "Cand…

- Novak Djokovic este ultimul care întregește lista jucatorilor testați pozitiv cu coronavirus, dupa ce a luat parte la Adria Tour, competiție organizata chiar de liderul ierarhiei ATP.Se actualizeaza.

- Circuitul ATP va continua sa "planifice" si sa "ajusteze" protocoalele sale legate de pandemia de coronavirus, in vederea reluarii sezonului in tenisul profesionist masculin, prevazuta pentru data de 14 august, informeaza El Mundo Deportivo. ATP a dat publicitatii un comunicat luni, dupa ce bulgarul…

- Circuitul ATP va continua sa "planifice" si sa "ajusteze" protocoalele sale legate de pandemia de coronavirus, in vederea reluarii sezonului in tenisul profesionist masculin, prevazuta pentru data de 14 august, informeaza El Mundo Deportivo potrivit Agerpres. ATP a dat publicitatii un comunicat luni,…

- ​Tenismanul sârb Viktor Troicki si sotia sa însarcinata au fost testati pozitiv la Covid-19, alaturându-se astfel bulgarului Grigor Dimitrov si croatului Borna Coric pe lista jucatorilor si apropiatilor acestora infectati dupa participarea la evenimentul Adria Tour, organizat de compatriotul…

- Tenismanul sarb Viktor Troicki si sotia sa insarcinata au fost testati pozitiv la Covid-19, alaturandu-se astfel bulgarului Grigor Dimitrov si croatului Borna Coric pe lista jucatorilor si apropiatilor acestora infectati dupa participarea la evenimentul Adria Tour, organizat de compatriotul sau Novak…

- Finala turneul de tenis de la Zadar, din circuitul Adria Tour, organizat de sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial, a fost anulat, duminica, dupa ce bulgarul Grigor Dimitrov a anuntat ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus, transmit agentiile internationale de presa, citate