Stiri pe aceeasi tema

- La 76 de ani, Mircea Lucescu a primit pentru a 5-a oara trofeul de „Antrenorul anului" in Ancheta GSP. Și-l mai adjudecase in 2004, 2010, 2012, 2014! Pentru categoria „Antrenorul anului” au votat: toți antrenorii, președinții și capitanii formațiilor din Liga 1, jurnaliștii GSP și cititorii Gazetei;Miercuri,…

- Mircea Lucescu, antrenorul echipei Dinamo Kiev, considera ca lipsa de experienta a reprezentat un factor decisiv in ratarea calificarii in faza urmatoare a actualei editii a Ligii Campionilor la fotbal. "Am dominat astazi, am jucat foarte bine, dar ne-a lipsit agresivitatea pentru a marca. Din…

- Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor, Anamaria Prodan iși va investi o parte din avere in doua posturi de televiziune, acolo unde va deveni acționar: Realitatea Sportiva și Realitatea Star!„E o provocare maxima, provin din randurile presei, ma intorc la prima dragoste. Am crezut in integritatea…

- Mircea Lucescu, a declarat ca suporterii dinamovisti nu au lasat echipa sa dispara si cu ajutorul lor aceasta va reveni acolo unde ii este locul, conform Agerpres. „Suporterii dinamovisti au reusit sa mentina aceasta echipa in prima divizie, chiar daca acum nu e la un nivel extraordinar. Pentru ca se…

- Anamaria Prodan a reacționat dur dupa ce Giovanni Becali a declarat ca Laurențiu Reghecampf vrea sa semneze un contract cu firma lui. Impresara, care este in proces de divorț cu antrenorul lui CSU Craiova, a reacționat dur pentru Gazeta Sporturilor cand a fost intrebata de contractul de reprezentare…

- Mircea Lucescu (76 de ani) și-a certat jucatorii dupa victoria obținuta astazi de Dinamo Kiev, scor 3-2, in deplasarea cu Mariupol, din runda cu numarul 13 a primei ligi din Ucraina. Dinamo Kiev și Mariupol, ultima clasata din Ucraina, s-au intalnit de doua ori in aceasta saptamana. A fost 2-1 in Cupa…

- Mircea Lucescu (76 de ani), fost selecționer, a comentat decizia lui Mirel Radoi de a nu mai continua la echipa naționala dupa ultimele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial. Lucescu considera ca actualul selecționer a greșit cand a anunțat ca nu mai dorește sa-și prelungeasca contractul…

- Gazeta Sporturilor a gasit in arhiva o pagina de colecție, desprinsa din anii „salbatici” de dupa Revoluție. In 1993, in perioada in care evolua la Steaua, Jean Vladoiu a apelat la ziar pentru a anunța dispariția Wolkswagen-ului sau, o mașina in voga in acei ani, cazuta prada hoților. Recompensa promisa…