Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a 390-a zi de razboi, președintele chinez Xi Jinping a vizitat Moscova și a fost primit la Kremlin de catre Vladimir Putin.Beijing descrie vizita ca fiind "o misiune de pace", dar oficialii americani și europeni sunt sceptici și avertizeaza ca, mai degraba, Xi ar putea alimenta razboiul total…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, in timpul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping la Moscova, ca este pregatit sa discute despre planul de pace propus de Beijing pentru solutionarea conflictului din Ucraina.

- Liderul armatei private Wagner a transmis, marți, un nou mesaj in care vorbește despre situația de pe frontul din Ucraina. Evghenii Prigojin a vorbit despre perspectivele sumbre pe care le are armata rusa, in eventualitatea unei contraofensive ucrainene. Acesta a adus in discuție și divergențele pe…

- Dupa ce a declanșat cel mai important conflict armat in Ucraina, acum Vladimir Putin este hotarat sa restabileasca vechiul Pact de la Varșovia, conform unor analize recente. Un resepctabil profesor de la Universitatea de științe sociale și economice din Moscova, Grigori Yudin, spune ca liderul de la…

- Președintele din Belarus, Aleksandr Lukasenko, a comentat vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia și l-a invitat pe seful de la Casa Alba la Minsk pentru a discuta despre „incheierea razboiului" in Ucraina, informeaza agenția belarusa Belta, citata de Agerpres.Mai mult, Aleksandr…

- Armata rusa, inca din primele zile ale anului 2023, a intampinat noi rezistențe, mai ales in zonele Belgorod și Briansk, iar Vladimir Putin spune ca armata trebuie sa opreasca bombardamentele ucrainene asupra regiunilor rusești. Atacurile ucrainene din aceste doua zone l-au determinat pe liderul de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reiterat joi refuzul de a negocia cu Rusia inainte de o retragere a trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei, relateaza DPA, informeaza AGERPRES . Discutii vor fi posibile doar daca Rusia isi retrage soldatii, isi recunoaste greseala si exista un nou guvern…

- Rusia este deschisa pentru un dialog serios cu privire la conflictul cu Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin a vorbit despre aceasta disponibilitate a țarii sale in timpul unei conversații telefonice cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza serviciul de presa al Kremlinului. Liderul…