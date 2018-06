Numar record de romani angajati in Spania - cati au afacerile lor Spania pare pentru romani a doua casa. Conationalii nostri au stabilit un record la numarul de angajari, fiind cei mai numerosi angajati straini din aceasta tara.



In timpul crizei imobiliare, numarul romanilor cu rezidenta in Spania a scazut la 700.000, iar acum cel putin jumatate dintre ei au un loc de munca legal, arata TVR 1.



De exemplu, romanii reprezinta 9% din populatia orasului Torrejon de Ardoz, la est de Madrid. Sase romani lucreaza la primarie, angajati pentru a oferi ajutor strainilor.



Si, chiar daca lucrurile nu sunt chiar ca acum 10 ani, romanii raman… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

