- Dupa o noua serie de alegeri primare marti seara, mai mult de 180 de femei vor incerca sa castige un loc in Camera Reprezentantilor a Congresului federal. 'Este oficial, am batut recordul de femei nominalizate sub stindardul marilor partide pentru Camera', a salutat centrul de studii specializate…

- Fostul presedinte american Barack Obama a iesit din marea discretie pe care o afisa de cand a plecat de la Casa Alba si sustine 81 de candidati democrati in alegerile parlamentare si locale din noiembrie, care ar putea sa schimbe echilibrul puterii in favoarea taberei sale in Congres, la Washington,…

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un nou atac asupra New York Times, la cateva ore dupa ce a declarat ca a avut „o intalnire foarte buna” cu editorul New York Times privind faptul ca a numit jurnalistii „dusmanii poporului”, scrie The Guardian potrivit News.ro . „Ziarul esuat New York Times…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Paul Ryan, a spus miercuri ca NATO este 'indispensabila', declaratie care contrabalanseaza aprecierea presedintelui american Donald Trump conform careia Alianta Nord-Atlantica este o organizatie 'desueta', relateaza dpa, potrivit Agerpres.…

- Un misionar mormon in varsta de 26 de ani, Joshua Holt a fost arestat in iunie 2016 la resedinta sa din apropierea capitalei Caracas de catre serviciile de informatii venezuelene, care l-au acuzat ca a organizat grupuri armate cu misiunea de a destabiliza regimul presedintelui Maduro.'Este…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat joi Iranul ca a încalcat o "linie rosie" tragând obuze catre Israel din Siria, atacuri urmate de zeci de raiduri israeliene în aceasta tara, relateaza News.ro."Reactia noastra a fost în consecinta. Tsahal…