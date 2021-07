Număr record! Aproape 24.000 de persoane s-au vaccinat, la Mioveni Conform datelor inregistrate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, in perioada 18 ianuarie – 30 iunie, la Centrul de Vaccinare din Mioveni au fost imunizate 23.997 de persoane. Din totalul persoanelor vaccinate la Mioveni, 19.130 s-au imunizat cu vaccin Pfizer, 4.052 cu AstraZeneca, 340 cu Moderna și 475 cu Janssen(Johnson […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

