Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a cerut joi ca orice soldat american ramas în Siria sa paraseasca aceasta tara, denuntând totodata SUA drept forta de ocupatie a Siriei devastate de razboi, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. „În ce priveste prezenta soldatilor americani în…

- Pregatiri in vederea unui summit pe tema solutionarii conflictului din Ucraina - intre Kiev, Moscova, Berlin si Paris - au fost oprite, a anuntat marti Kremlinul, relateaza Reuters potrivit news.ro”Atunci cand o parte pretinde ca are abordari noi, formatul Normandia intampina dificultati care…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca Rusia refuza sa ia in calcul posibilitatea unui conflict cu forțele Turciei in Siria. Precizarile au venit dupa ce liderii kurzilor au anunțat ca au ajuns la un acord cu regimul de la Damasc, cu ajutorul eforturilor de mediere…

- ”Maduro efectueaza o vizita de lucru si se intalneste cu Putin miercuri, in tete-a-tete care va fi urmata de discutii ruso-venezuelene, in cursul unui mic-dejun de lucru”, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Cei doi presedinti ”vor…

- Administratia de la Kremlin a anuntat marti ca nu a primit o cerere oficiala pentru ca Moscova sa actioneze ca mediator in cazul disensiunilor intre Iran si Arabia Saudita, informeaza postul Al Jazeera, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Adevarul despre pensii- Dan Barna arunca bomba Dmitri…

- dodonPresedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat luni ca pretul gazelor naturale platit de tara sa pentru gazele rusesti va scadea in octombrie cu 10-15 dolari, de la nivelul actual de 235 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Republica Moldova achizitioneaza…

- „Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, domnul Alexander Yakovenko, a renunțat la funcție și a plecat in Rusia”, se arata in comunicatul Ambasadei. Instituția anunța ca Ivan Volodin va ocupa funcția de insarcinat cu afaceri.…