Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a criticat puternic Brazilia, dupa ce presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a acuzat in weekend Statele Unite ca prelungesc razboiul din Ucraina, dupa o calatorie in Emiratele Arabe Unite si China. In schimb, Rusia a laudat intervenția președintelui brazilian.

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat, sambata, ca Statele Unite ar trebui sa inceteze "sa incurajeze razboiul" din Ucraina si sa inceapa sa vorbeasca despre pace, relateaza AFP. "SUA trebuie sa inceteze sa incurajeze razboiul si sa inceapa sa vorbeasca despre pace. Uniunea Europeana…

- Razboiul din Ucraina se va termina cand Statele Unite și aliații europeni vor inceta sa furnizeze sprijin financiar Ucrainei, a declarat premierul maghiar Viktor Orban. „Ucraina este o țara inexistenta economic, iar intrebarea care se pune este daca noi vom salva Ucraina”, crede liderul de la Budapesta.…

- Razboiul din Ucraina se va termina cand Statele Unite și aliații europeni vor inceta sa furnizeze sprijin financiar Ucrainei, a declarat premierul maghiar Viktor Orban vineri, la postul de radio Kossuth, unde a mai spus ca Ucraina este o țara inexistenta economic, potrivit agenției TASS.

- „Razboiul hibrid” dintre Moscova si puterile occidentale legat de conflictul din Ucraina „va dura multa vreme”, a declarat miercuri, 29 martie, Kremlinul, la peste un an de la trimiterea de trupe impotriva Ucrainei, transmit agențiile Reuters si AFP. „Daca vorbim de razboi in sens mai larg, de confruntare…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, a acuzat luni NATO de implicare directa in conflictul din Ucraina, careia ii furnizeaza arme si informatii pentru a invinge Rusia. Fostul director FSB afirma ca Statele Unite sunt „campioane” la incalcarea suveranitații altor țari.

- Presedintele chinez Xi Jinping condamna, intr-o sesiune parlamentara, la Beijing, "indiguirea" si "represiunea" Chinei de catre Occident si mai ales de catre Statele Unite, scrie presa chineza de stat, relateaza AFP. Subiectele de frictiune s-au multiplicat in ultimii ani, de la tratamentul aplicat…

- Statele Unite nu cred ca armata rusa va obtine castiguri teritoriale semnificative in razboiul din Ucraina in viitorul apropiat, a declarat marti un oficial al Pentagonului, care a descris evolutia liniei frontului drept un fel de “macinare lenta”, un razboi de uzura in care niciuna dintre tabere nu…