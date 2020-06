Nu uitati de declaratie! Numar suplimentar de politisti pe strazi, in minivacanta de 1 iunie IPJ Timis a anuntat ca au fost dispuse masuri suplimentare pentru prevenirea faptelor ilegale in contextul minivacantei prilejuite de sarbatorirea Zilei de 1 Iunie. “In contextul minivacantei prilejuite de sarbatorirea Zilei de 1 Iunie, la nivelul Inspectoratului De Politie Judetean Timis au fost luate masuri suplimentare pentru prevenirea faptelor ilegale, prin asigurarea unei prezente suplimentare a efectivelor de ordine publica la nivelul intregului judet. In perioada 29.05 – 01.06.2020, peste 900 de politisti, impreuna cu jandarmi, pompieri si politisti de frontiera, sprijiniti de lucratori… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

