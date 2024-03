NU UITA! Se schimbă ora la noapte: România trece la ora de vară. Ceasul se dă în față cu o oră NU UITA! Se schimba ora la noapte: Romania trece la ora de vara. Ceasul se da in fața cu o ora In aceasta noapte se schimba ora. Este vorba despre trecerea la ora de vara. In noaptea de 30 spre 31 se schimba ora și Romania trece la ora de vara 2024. Mai exact, ceasul se da cu o ora inainte, iar ora 03:00 devine ora 04:00, scrie Time & Date. Pentru ca se schimba ora, […] Citește NU UITA! Se schimba ora la noapte: Romania trece la ora de vara. Ceasul se da in fața cu o ora in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

