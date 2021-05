Nu toți profesorii care revin la școală s-au vaccinat Mai sunt inca mii de salariați din invațamantul gorjean care inca nu s-au vaccinat. Mai mult de jumatate din cei aproape 3.900 de profesori din județul Gorj figurau ca vaccinați inainte de realuarea cursurilor. Dat fiind faptul ca județul este in scenariul verde, in aproape toate unitațile de invațamant din Gorj se va merge la școala in sistemul fața in fața. Astfel, elevii și profesori vor avea posibilitatea sa se reintalneasca dupa o pauza destul de lunga, avand in vedere ca a fost peste o luna de vacanța. Județul Gorj sta cel mai bine la nivel național ca numar redus de cazuri de coronavirus.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

