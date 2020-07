Nu-ți risca viața pentru o poză cu ursul! Informarea cetatenilor si turistilor care tranziteaza traseele turistice din zona montana, asupra eventualelor pericole care pot sa apara, in special cele generate de apropierea de animalele salbatice, ramane o preocupare constanta a politistilor si jandarmilor. Incepand cu data de 01.07.2020, a fost deschis circulației publice DN7C TRANSFAGARAȘAN. Dupa cum se stie, in perioada de vara, […] Articolul Nu-ți risca viața pentru o poza cu ursul! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

