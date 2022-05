NU SEMNAȚI! SUA vor BAZE GUANTANAMO la Cluj și Constanța! Senatorii și deputații practic au ridicat deja manuțele sus, votand ”in orb”, indiferent ca fac parte din Opoziție sau stau in bancile Puterii! Numai ca, la ce clasa politica debila avem, nici nu ar fi trebuit sa avem prea mari așteptari de la aleșii patriei. Mai ales ca aceștia erau cu sufletul la gura, așteptand […] The post NU SEMNAȚI! SUA vor BAZE GUANTANAMO la Cluj și Constanța! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aplicația Uber iși lanseaza astazi, 5 mai 2022, serviciile de transport la cerere și in Alba Iulia și ajunge, astfel, sa fie prezenta in 17 orașe din Romania. Cele 17 orașe din Romania in care UBER este prezenta sunt: București, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Craiova, Galați, Pitești, Ploiești,…

- Casa Fotbalului a gazduit tragerea la sorți a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la fotbal feminin. Cele opt echipe calificate in aceasta etapa au fost imparțite in doua urne valorice:A (echipele calificate in sferturi in sezonul precedent): Olimpia U Cluj, Heniu Prundu Bargaului, Piroș Security…

- Un eveniment inedit urmeaza a se intampla pe tot parcursul lunii mai. Cu plecare din Iasi, incepand cu data de 7 mai, organizatia non profit - Asociatia Postului Terapeutic (APT) - isi propune sa sprijine si sa realizeze prin participarea catorva membri, un pelerinaj pedestru de mare amploare, fara…

- CFR SA a demarat campania de curatenie Impreuna mentinem calea ferata curata Astfel, mii de feroviari din cadrul sucursalelor regionale CF Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj, Iasi, Brasov, Galati si Constanta participa, in perioada aprilie mai, la campania de curatenie Impreuna mentinem calea ferata…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.247 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.944 mai puțin decat in ziua anterioara. 479 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta, miercuri, ca 49.8% din cazurile confirmate in perioada 14 – 20 februarie au aparut la persoane nevaccinate. De asemenea, 93.4% din decesele inregistrate de la debutul pandemiei, la persoane cu cel putin o comorbiditate. Potrivit INSP, in saptamana 14 –…

- Pana astazi, 16 februarie 2022, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.613.716 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 2.192.453 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 17.447 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19),…

- Incepand cu luna februarie 2022, tratamentul pentru pacienții cu diverse forme de hepatita C și ciroza hepatica cu virus C este asigurat prin derularea unor contracte cost-volum–rezultat incheiate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Pe langa tratamentele genotip specifice, pacienții au…