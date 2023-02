Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR de Buzau - Emanuel Ungureanu afirma, duminica, intr-o postare, ca de 4 ani se stia ca se reutilizeaza stimulatoare cardiace de la cadavre si ca Liviu Stafie, fostul sef al DSP Iasi, stia ca se reutilizeaza dispozitivele pentru pacientii cu tulburari de ritm ale inimii. „Cine si de cand…

- Medicul cardiolog Dan Tesloianu din cadrul Spitalului ”Sfantul Spiridon” din Iasi, care era retinut in dosarul stimulatoarelor cardiace prelevate de la pacienti decedati și acuzat ca a montat peste 200 de astfel de dispozitive in ultimii ani, a fost arestat preventiv, sambata. Intre timp, scandalul…

- Un tanar din Republica Moldova care urma sa tranziteze Romania in drumul spre Germania, a fost prins cu substante anabolizante ascunse in bagaj. In data de 18 ianuarie, in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control,…

- Procurorii DNA fac, marți dimineața, percheziții in mai multe vami din estul și nordul țarii, intr-un dosar in care se investigheaza fapte de luare de mita. Potrivit DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași, in coordonare cu autoritați judiciare din Republica…

- Un cetatean ucrainean a incercat sa intre in Romania, prin vama Albița, avand asupra sa un pistol și muniție. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, pe data de 2 ianuarie, barbatul, aflat la volanul unui ansamblu de autovehicule format din cap tractor si semiremorca,…

- Un accident rutier in urma caruia trei persoane au fost ranite a avut loc, marti, pe DN 1, in zona Posada, la km 112. Conform Politiei Prahova, in evenimentul petrecut pe sensul de mers catre Brasov au fost implicate doua autoturisme care se deplasau pe acelasi sens, pe o portiune de trecere de la doua…

- Temperaturile scazute din aceasta perioada au ajuns sa faca victime in județele Iasi si Botosani. Trei persoane au ajuns ieri seara la spital, in soc hipotermic, iar un barbat si-a pierdut viata din cauza gerului. Un barbat de 51 de ani din Harlau, judetul Iasi, a fost preluat cu elicopterul SMURD si…