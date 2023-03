Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul lui Lens, Lois Openda, a marcat un hat-trick in 4 minute și 30 de minute, duminica, in meciul cu Clermont, in cadrul celei de-a 27-a etape din campionatul Franței.Acesta este cel mai rapid hat-trick in Ligue 1 din ultimele 50 de sezoane, conform publicației L`Equipe. Fii la curent…

- Neymar, atacantul echipei Paris Saint-Germain, va lipsi pentru tot restul sezonului, internaționalul brazilian urmand sa fie supus unei intervenții chirurgicale pentru refacerea ligamentelor de la glezna, care il va ține departe de teren cel puțin trei luni. Neymar, care are 13 goluri și 11 pase decisive…

- Lionel Messi a adus victoria lui PSG in minutul 90+5, in 4-3 cu Lille, chiar sub ochii soției. Antonela Roccuzzo a fost in tribunele Parc des Princes și a asistat la victoria dramatica obținuta de PSG, in etapa a 24-a din Ligue 1. Antonela Roccuzzo, in extaz dupa golul lui Messi Leo Messi a marcat…

- PSG le-a oferit fanilor un adevarat thriller, campioana Franței caștigand in prelungiri meciul cu Lille, scor 4-3. Parizienii au condus cu 2-0, oaspeții au revenit și au avut 3-2, insa trupa lui Christophe Galtier a obținut victoria in minutul 95, dupa o lovitura libera a lui Lionel Messi.

- Conducerea clubului OGC Nice, formație ce ocupa locul 7 in clasamentul Ligue 1, a depus o plangere la poliție, pentru ca, in interiorul unei toalete din interiorul propria arena, Allianz Riviera, a fost turnat un film pentru adulți. Totul s-a intamplat pe data de 29 ianuarie, atunci cand gruparea de…

- Kylian Mbappe reușise sa o readuca pe Franța in joc in finala Campionatului Mondial cu Franța, marcand golurile care au dus marea finala din Qatar in prelungiri. Cele doua goluri ale francezului, inscrise de Mbappe in decurs de doar 37 de secunde, il transforma pe francez in jucatorul care izbutește…

- Papa Francisc, un mare amator de fotbal de nationalitate argentiniana, a indemnat duminica castigatoarea Cupei Mondiale 2022, dintre Argentina si Franta, sa sarbatoreasca in umilinta, informeaza AFP, citat de Agerpres . „Gandurile noastre cele mai bune castigatorilor, dar va invit sa traiti acest moment…