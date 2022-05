Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, condamnat la noua ani de inchisoare si fratele sau, Alexandru, cer sa fie eliberati din inchisoare, sub escorta, pentru a putea sa mearga, luni dupa-amiaza, la inmormantarea mamei lor. Cererea va fi analizata de comisiile abilitate in acest sens, iar cei doi…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis incetarea procesului penal fata de fostul primar al Constantei Radu Mazare si fata de omul de afaceri Avraham Morgenstern, in dosarul campusului social Henri Coanda, iar Alexandru Mazare, fratele fostului edil, a primit o condamnare de trei ani de inchisoare…

- Inalta Curte de Justitie si Casatie a Romaniei o noua amanare de pronuntare in dosarul campusului social Henri Coanda, din Constanta In cauza, Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, este acuzat de luare de mita si de fals in declaratii trei infractiuni . Tot in prezenta cauza,…

- Luju.ro: Lupta stransa la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru postul de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Daniel Gradinaru, Denisa Stanisor, Gabriela Bogasiu si Ioana Bogdan sunt cei patru judecatori supremi care si-au depus proiectele de candidatura la CSM, din partea Inaltei…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Justitie si Casatie a Romaniei nu se vor pronunta azi in dosarul campusului social Henri Coanda, din Constanta Curtea Suprema a amanat pronuntarea pentru data de 18 aprilie 2022 Oricare va fi decizia, aceasta va fi definitiva In dosarul Radu Stefan Mazare, fostul primar…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Justitie si Casatie a Romaniei sunt asteptati azi sa se pronunte in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, este acuzat de luare de mita si de fals in declaratii trei infractiuni . Tot in prezenta cauza, fostul senator Alexandru…

- „Instanta de control judiciar constata ca nu exista probe care sa lege incheierea contractelor de publicitate de castigarea licitatiei sau care sa demonstreze existenta unei intelegeri prealabile intre inculpatii C. (Eduard Martin – n.r.) si A. (Radu Mazare – n.r), intermediata, eventual, de inculpatul…