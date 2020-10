Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor obținute in cadrul celui mai recent studiu realizat de IPSOS și demarat de Huawei, 59% dintre romani nu sunt satisfacuți pe deplin cu calitatea somnului lor. Acesta este cel mai ridicat procent intalnit in țarile europene in care a fost demarata aceasta cercetare.

- Spania va lua masuri excepționale pentru limitarea raspandirii coronavirusului. Ministrul Sanatații le-a transmis comunitaților autonome ca toate orașele cu peste 500 de cazuri la suta de mii de locuitori vor fi izolate.

- Aflata deja la a doua generatie de modele, piata smartphone-urilor pliabile va atinge un volum al vanzarilor in ton cu ceea ce se asteptau si producatorii. In urmatoarele 12 luni, aceasta va ajunge la 5 milioane de unitati, conform DSCC (Display Supply Chain Consultants). Ca si in cazul telefoanelor…

- FCSB a caștigat meciul cu Viitorul, scor 3-0, dar in interiorul formației a izbucnit un nou conflict. Atacantul Adrian Petre (22 de ani), rezerva și astazi, a transmis un mesaj dur pentru Gigi Becali, prin intermediul paginii de facebook. Adrian Petre nu mai suporta statutul de la FCSB, unde a devenit…

- Incepand cu mijlocul lunii august si pana pe 6 septembrie, utilizatorii pot beneficia de oferte speciale la dispozitive din categoriile PC, tablete si routere in cadrul programului Back To School, dezvoltat impreuna cu partenerii locali Huawei.

- Romania a ramas cu o singura universitate – Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) – in prestigiosul Top Shanghai, in conditiile in care Ungaria are 5, iar Polonia – 8. Rectorul Daniel David a explicat succesul universitatii clujene si ce masuri se pot lua pentru ca Romania sa aiba mai multe universitati…

- ​Ambasada Chinei în România a anunțat duminica faptul ca se opune excluderii unor companii în domeniul 5G în lipsa unor motive bazate pe fapte, tehnologie și standarde, acuzând SUA ca pune presiune politica pentru a suprima Huawei în domeniul 5G în lipsa unor…

- In premiera, Huawei a fost peste Samsung la nivel global in ceea ce priveste vanzarile de smartphone-uri, in ciuda interdictiilor americane si profitand de pandemie.Anlistii de la Canalys spun ca Huawei a livrat 55,8 milioane de smartphone-uri in perioada aprilie - iunie 2020, perioada in…