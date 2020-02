Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu a recunoscut faptul ca deși mai avem un an pana cand Timișoara va deține titlul de Capitala Culturala Europeana, municipalitatea nu a fost deloc preocupata de promovarea orașului. Edilul-șef are și o explicație pentru asta, susținand ca a considerat ca sunt suficiente realizarile din oraș.…

- Samuel Dominic Fritz, candidatul USR la funcția de primar al Timișoarei, il acuza pe primarul Nicolae Robu ca nu a facut nimic, deși a preluat un amendament facut la bugetul municipalitații. ”Pentru bugetul de anul trecut, noi din USR Timișoara am propus achiziționarea unui aparat de diagnosticat arbori…

- Ioan Nasleu, omul de incredere al primarului Nicolae Robu și prietenul de chefuri al interlopilor din gruparea de crima organizata condusa de Lucian Boncu a dat in judecata PRESSALERT.ro și pe jurnalistul Dragoș Boța pe motiv ca a fost harțuit și i s-au adus ”incalcari grave drepturilor mele nepatrimoniale…

- La 30 de ani de la momentul in care Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism, pe scena Operei Naționale Romane a avut loc o ședința festiva, organizata de doua asociații de revoluționari, impreuna cu primaria. Pentru inceput, Nicolae Robu i-a oferit compozitorului imnului Revoluției, Ilie Stepan,…

- Nicolae Robu i-a transmis, astazi, in cadrul conferinței de presa organizata la sediul PNL Timiș, editorului-șef al PRESSALERT.RO Dragoș Boța ca nu ii raspunde la intrebari, chiar daca sunt de interes public. Și asta pentru ca, susține primarul, jurnalistul ar calomnia orașul, fara a oferi exemple concrete…

- S-au scurs patru ani de cand oficialii municipalitații le-au promis reprezentanților marilor companii din oraș care susțin invațamantul dual ca elevii vor avea un atelier decent pentru desfașurarea orelor in sistem dual sau la școala profesionala, la Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand”. La…

- Legaturile dintre directorul de la Piețe SA Timișoara, Ioan Nasleu, cel cu care Nicolae Robu a fost, anul trecut, in concediu, in SUA, și liderul interlop Lucian Boncu a continuat și dupa momentul in care primarul Timișoarei anunța ca ”Ionuț” i-a promis ca nu mai are contacte cu aceștia. Va reamintim…

- Mobilizare extrem de slaba in campania inițiata de Nicolae Robu cu scopul strangerii de fonduri pentru realizarea Monumentului Revoluției la Timișoara, la 30 de ani de la evenimentele petrecute in Decembrie 1989. Va reamintim ca primarul a facut un prim apel cu doar o luna și zece zile inainte de comemorare.…