Nu, nu mai avem nicio demnitate! REȘIȚA – Am mai spus și repet fara niciun dubiu: cetațenii romani au fost mereu ultimii pe lista prioritaților celor care ne conduc! Dupa ce au dat la 2,5 milioane de romani cate 250 de lei, la doua luni, așa ca sa nu moara de foame, senatorii noștri au hotarat sa mareasca lefurile parlamentarilor cu aproximativ 10%, nefiind uitate nici alte categorii bugetare, cum ar fi miniștrii, aleșii locali sau șefii unor instituții centrale. Adica tu, parlamentar, care ai peste 10 mii de lei, care nu muncești nici 4 zile pe saptamana, ți-ai marit cu minim 1000 de lei leafa. Iar la amaratul ala care nu mai… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

