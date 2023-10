Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul pornit de militanții Hamas este departe de a se incheia. Israelul și-a lansat ofensiva ca raspuns la devastatoarele atacuri teroriste Hamas din 7 octombrie, care au ucis 1.400 de oameni. Hamas controleaza Gaza, care gazduiește 2,2 milioane de palestinieni. Peste 2.600 de persoane și-au pierdut…

- Douazeci si noua de cetateni ai Statelor Unite au murit in atacuri ale Hamas in Israel, a confirmat sambata un purtator de cuvant al Departamentului de Stat american, citat de Reuters. Anterior, 27 de morti fusesera confirmati in urma violentelor, scrie news.ro. Purtatorul de cuvant…

- „Ma uit la chipurile oamenilor. Soc. Uimire. Inima puternic lovita. Ne gandim la nesfarșit unul la celalalt: un coșmar, un coșmar ca niciunul altul. De nespus. Cuvintele sunt incapabile sa exprime (...)Ceea ce se intampla acum reflecta prețul pe care il platește Israelul pentru ca s-a lasat sedus,…

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, și ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, susțin o conferința de presa comuna.Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a declarat ca desfașurarea de active americane in regiune a transmis un mesaj puternic.El…

- Doi lideri ai organizației islamiste Hamas, inclusiv ministrul Economiei al Guvernului palestinian din Fașia Gaza, au fost eliminați in ofensiva lansata de armata israeliana ca riposta la atacurile teroriste asupra Israelului. Armata israeliana a anunțat, marți dupa-amiaza, ca Jawad Abu Shamala, ministrul…

- Un anunț important a fost facut de purtatorul de cuvant militar al Brigazilor Al-Qassam, Abu Ubaida. Purtatorul de cuvant al Al Qassam, Abu Obedia: „Vom... The post Hamas a anunțat ca va executa public ostaticii daca Israelul va continua sa bombardeze Gaza appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un anunț important a fost facut in urma cu cateva minute de purtatorul de cuvant militar al Brigazilor Al-Qassam, Abu Ubaida.Purtatorul de cuvant al Al Qassam, Abu Obedia: „Vom vorbi cu inamicul cu limbajul pe care il cunoaște - violența, și am decis sa punem capat terorismului entitații fasciste…

