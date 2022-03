Majoritatea rușilor nu sunt de acord cu razboiul si sunt speriati nu numai de sanctiunile economice, ci și de faptul ca pot fi luați la armata, potrivit analiștilor. Multi merg in Serbia, companiile aeriene sarbe dublandu-și cursele in ultimele zile, in condițiile in care pretul unui bilet este de aproape 500 de euro. Nu doar ucrainenii fug din tara lor ci si rusii. “Ne e frica sa nu ne cheme la armata”, „Nu ne place razboiul si putem ajunge la puscarie”, sunt doar doua dintre motivele (care includ și sancțiunile economice) care ii fac pe unii dintre ruși sa plece in bejenie. In fapt, ingrijorati…