Nu mai trebuie să te căsătorești: Certificat doar la notar Modul in care se va putea incheia un parteneriat de viața, dar și drepturile și restricțiile pe care le vor avea cei implicați intr-o astfel de relație in raport cu partenerul sunt cuprinse intr-un proiect de act normativ, aflat, de puțina vreme, in dezbaterea senatorilor. In primul rand, proiectul de lege de la Senat stabilește ca „parteneriatul de viața se incheie și este valabil prin consimțamantul personal, deplin și liber al viitorilor parteneri, exprimat individual, in scris, intr-o convenție de parteneriat de viața, in fața unui notar public”. Asta inseamna ca, spre deosebire de casatorie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

